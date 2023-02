Vlahovic - Kostic | la Juve ha il rilancio in serbo - Sport - quotidiano net

Il gran ritorno di Dusan: doppietta ed assist al connazionale, Salernitana ko. Allegri ritrova la vittoria in campionato e la sua vera ...La Juventus torna a vincere in campionato con un netto 3 - 0 alla Salernitana , grazie alla doppietta di(tornato al gol 115 giorni dopo) e alla rete del connazionale. Un successo necessario per i bianconeri, dopo la penalizzazione di - 15, le sconfitte contro Napoli e Monza e il ...

Serie A, Salernitana-Juve 0-3: doppietta Vlahovic e gol di Kostic - Sportmediaset Sport Mediaset

Juve, riecco il vero Vlahovic: gran doppietta del serbo e tris alla Salernitana La Gazzetta dello Sport

Vlahovic-Kostic, la Juve ha il rilancio in serbo QUOTIDIANO NAZIONALE

Premiata coppia Vlahovic-Kostic, la Juventus va. 2-0 alla Salernitana al 45' TUTTO mercato WEB

Laudisa: "A tutto Vlahovic. Prova Juve convincente" Tutto Juve

Dusan Vlahovic grande protagonista della vittoria della Juve in quel di Salerno. E Allegri aveva ragione su di lui… «Vlahovic è rientrato, io credo che come sta fisicamente ora non è mai stato, neanch ..."Juve, festival Vlahovic". Titola così oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport, per parlare del successo per 0-3 ottenuto dai bianconeri in trasferta a Salerno.