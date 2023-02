Vivo | il significato della canzone di Levante a Sanremo 2023

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 8 febbraio 2023), per festeggiare i 10 anni di carriera, si regala la partecipazione ae una, dalintimo e profondo. Non sono versi d’amore, almeno non in senso stretto, ma parlano di un tema ben preciso e spesso poco esplorato.è il raccontodepressione post-parto che la cantante ha vissuto in prima persona un anno fa, quando è diventata mamma per la prima volta. Un’esperienza potentissima, l’attesa e la nascita di un bambino, ma che succede se poi, al momento di celebrare una nuova vita, la mente fa brutti scherzi? “O sorrido o piango/ Non so fare altro/ Mi emoziono con poco/ Gioco ancora col fuoco“:muove i suoi primi passi nel caos di sentimenti contrastanti, in balìa di una totale ...