Violenza su docenti e Ata | lo Stato garantirà tutela in sede civile e penale Valditara | “Tutelare la dignità del personale scolastico” CIRCOLARE PDF

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) In seguito all'aumento preoccupante di episodi dicontro insegnanti e, il Ministero dell'Istruzione e del Merito richiederà l'intervento dell'Avvocatura generale delloper rappresentaree lavoratori della scuola in giudizi civili e penali. L'articolosue Ata, loin: “re ladel”.PDF .

... riducendola in fin di vita, aveva già compiuto atti di. Secondo l'avvocato della donna, ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #L'intervento è proseguito con una serie di consigli per chi è vittima disensibilizzando a ... ragazzi e. Per aiutare i figli i genitori devono spronarli a esprimere le emozioni senza ...

Violenza contro i docenti, la famiglia cosa fa Lettera Orizzonte Scuola

Violenza a scuola, la prof di Rovigo: "Mi hanno sparato in classe e sembra colpa mia. La preside mi ha tolto … la Repubblica

Rovigo, la docente colpita da pistola ad aria compressa: “Sono ... il Resto del Carlino

Violenza contro i docenti: la misura è colma. Lettera Orizzonte Scuola

Insulti dai genitori, minacce dagli alunni, mobbing dai presidi. Docenti presi di mira in Svizzera: due su tre denunciano violenza Orizzonte Scuola

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Sabato 4 febbraio si è svolto a Pescara l’evento conclusivo del progetto “Io non voglio…”, un percorso di formazione e sensibilizzazione alla violenza di genere in collaborazione con gli Studenti dell ...