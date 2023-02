VIDEO Sanremo 2023 | Gianni Morandi canta l' Inno di Mameli

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) In apertura della 73esima edizione del Festival dil'di. In piedi tutto l'Ariston,anche il Presidente della Repubblica, Sergio ...

In apertura della 73esima edizione del Festival di, Gianni Morandi, canta l'Inno di Mameli. In piedi tutto l'Ariston, canta anche il Presidente della Repubblica, Sergio ...Si è aperta con la standing ovation per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la 73esima edizione del Festival di. Per la prima volta un capo dello Stato è presente in sala all'Ariston. Mattarella si è poi commosso quando Benigni ha citato il padre Bernardo nel suo intervento

Sanremo 2023, Piero Pelù l'ha fatto di nuovo: lo scippo della borsetta durante l'esibizione - Il video Open

Delirio Blanco all'Ariston: prende a calci i fiori di Sanremo sul palco. I fischi del pubblico - Il video Open

07.02.2023: Sanremo, si parte. Ecco le 5 cose da non perdere della prima serata Repubblica TV

Sanremo 2023, «Pensati libera». E Chiara Ferragni debuttò al Festival - Il video Open

Tensione all'Ariston durante l'esibizione di Blanco, che ha presentato sul palco il suo nuovo singolo ma a causa di problemi tecnici non riusciva a sentire il ritorno in cuffia. I musicisti hanno cont ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...