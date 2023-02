VIDEO Marta Bassino oro mondiale in superG | la premiazione e l’Inno di Mameli

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tanta felicità nell’animo di, oro nel neldei Mondiali 2023 di sci alpino. Sulle nevi della Roc de Fer di Meribel (Francia), l’azzurra si è imposta in maniera spettacolare, dando seguito a quanto fatto nel primo giorno di gare da Federica Brignone in combinata. Per la piemontese si tratta del secondo metallo pregiato in carriera a livello, dopo quello vinto nel parallelo di Cortina d’Ampezzo di due anni fa, ma il sapore è diverso per il peso della specialità., infatti, non aveva mai vinto in carriera in questa specialità, considerando Coppa del Mondo, campionato iridato e Olimpiadi Invernali, e l’ha fatto in maniera autorevole, interpretando alla perfezione i tratti più tecnici della pista francese. Ci ha provato la campionessa americana, Mikaela Shiffrin, a rovinare ...