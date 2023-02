VIDEO Marta Bassino campionessa del mondo di superG | riviviamo le pennellate dell’azzurra

Leggi su oasport

I Mondiali 2023 di sci alpino continuano a tingersi d'azzurro anche oggi, mercoledì 8 febbraio: a Meribel (Francia) il super-G femminile ha visto la vittoria di, prima in 1'28?06. Secondo posto per la statunitense Mikaela Shiffrin, staccata di 0?11. Doppia medaglia di bronzo: terzo posto a pari merito per l'austriaca Cornelia Huetter e per la norvegese Kajsa Vickhoff Lie a 0?33. Quinta la norvegese Ragnhild Mowinckel a 0?36, sesta l'elvetica Lara Gut-Behrami a 0?37. Oltre il mezzo secondo tutte le altre. Così le altre italiane in gara: ottava Federica Brignone a 0?55, 11ma Sofia Goggia a 0?76, 15ma Elena Curtoni a 1?01. Dopo il titolo di Federica Brignone ottenuto in combinata due giorni fa, l'Italia è in testa al medagliere con due ori in tre gare.