VIDEO Blanco esce fuori di testa a Sanremo e sconquassa il palco | i fischi del pubblico

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Un colpo di scena che ha sconvolto la prima serata della nuova edizione del Festival di. Il vincitore, assieme a Mahmood, della passata stagione,, è stato chiamato sulper cantare (ovviamentegara) il suo nuovo singolo: “L’isola delle rose”. Sin dall’inizio si era capito che ci fosse qualche problema, visto che il cantante continuava a toccarsi ripetutamente l’auricolare. Partito il ritornello ha smesso di cantare ed ha iniziato a distruggere la scenografia presente. Cosa è successo ae perché è statoato: brutta figura davanti a Mattarella La sua giustificazione: “Non mi sentivo in cuffia, non sentivo la voce”. Ovviamente ilnon ha apprezzato riempiendo diil gesto del ...

Seguono Elodie,Coma-Cose,Ultimo, Leo Gassmann,Mara Sattei,Colla Zio, Cugini di Campagna, Mr.Rain,Gianluca Grignani,Ariete,Gianmaria,Olly,Anna Oxa Tensione durante l'esibizione di Blanco che in ...Un colpo di scena che ha sconvolto la prima serata della nuova edizione del Festival di Sanremo. Il vincitore, assieme a Mahmood, della passata stagione, Blanco, è stato chiamato sul palco per cantare ...