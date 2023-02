VIDEO Biathlon | Italia d’argento nella staffetta mista dei Mondiali a Oberhof! Rivivi l’impresa di Vittozzi | Wierer | Bionaz e Giacomel

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Comincia col botto il Mondiale 2023 di Oberhof per l’del, che conquista una preziosa medagliaalle spalle della corazzata norvegese (trascinata da Johannes Boe) grazie al quartetto composto nell’ordine da Lisa, Dorothea, Didiere Tommaso. Prestazione di squadra davvero fantastica per i colori azzurri, sia al poligono che sugli sci, conche si è giocato il titolo fino all’ultimo poligono dovendo poi cedere il passotornata conclusiva alla stella della disciplina. Completa il podio con la medaglia di bronzo la Francia di Julia Simon, Anais Chevalier, Emilien Jacquelin e Quentin Fillon ...

A Forni Avoltri (Udine) si prepara la pista digrazie alla neve dell'anno precedente, conservata come un bene prezioso. I ghiacciai sono gli indicatori più sensibili del cambiamento ...Denise Hermmann vince l'inseguimento femminile di Anterselva, valido per la Coppa del Mondo 2022/23. La tedesca ha chiuso in 29:53.1, davanti a Lisa Vittozzi ed Elvira Oeberg . Grande gara per l'...

Comincia col botto il Mondiale 2023 di Oberhof per l'Italia del biathlon, che conquista una preziosa medaglia d'argento nella staffetta mista alle spalle della corazzata norvegese (trascinata da Johan ...