Victor Osimhen | in aria

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Saltare così da fermo non l’avevamo ancora visto, dice l’intervistatore a caldo. Spalletti scuote leggermente la testa, poi accenna una risata, sembra imbarazzato. «È una roba…», dice lasciando in sospeso la frase, pare non sapere come descrivere quello che gli sta passando davanti agli occhi di nuovo, sullo schermo davanti a lui, che debba rendere conto di un trucco. Quello di cui stanno parlando è l’incredibile 0-2 realizzato daallo Spezia. Al 68esimo il Napoli aveva portato Kvaratskhelia a isolarsi sulla sinistra in uno contro uno con Amian. L’ala georgiana aveva accennato un paio di finte di corpo, poi si era spostato il pallone sul sinistro per tentare un cross uscito troppo basso. Nikolau ci aveva messo solo il piede e il pallone era finito ad Ampadu che, per evitare ulteriori complicazioni, aveva provato a spazzare l’area. Il pallone però è più teso ...