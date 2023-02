Vialli | la moglie e le figlie da Papa Francesco | ‘Papà voleva portarci all’altare’

All'udienza generale nell'Aula Paolo VI, il Pontefice ha incontrato anche Cathryn White Cooper, ladi, e le figlie Olivia e Sofia, di 18 e 16 anni. Hanno regalato al Santo Padre una maglietta della nazionale italiana con la scritta "Francesco'Laha raccontato al Papa chevoleva essere un sostegno per le altre persone che come lui soffrivano ed erano lontane dai riflettori. Con questa consapevolezza tutta la famiglia ha ...

In occasione dell’udienza generale di oggi. Un incontro voluto "per condividere il desiderio più grande che papà Gianluca ha portato nel cuore, fino al giorno della morte avvenuta lo scorso 6 gennaio" ...Olivia ha 18 anni e Sofia 16. Non avrebbero neppure bisogno di presentarsi con il cognome - Vialli - perche' e' fortissima la somiglianza con il padre Gianluca, che certo per loro non e' stato "solo" ...