Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)8 FEBBRAIOORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO LA VIA DEL MARE, CI SONO CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO OSTIA. SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA SULLA COLOMBO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI CHIUSA LA GALLERIA QUARTO GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE ALCUNI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI A CURA DI ASTRAL SPA. SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA, PERTANTO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, NELLE ORE SERALI, IL SERVIZIO E’INTERROTTO SULL’INTERA LINEA, CON ULTIME PARTENZE DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE ORE 21.00 IN SEGUITO ATTIVI BUS IN SOSTITUZIONE DA ...