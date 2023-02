Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)8 FEBBRAIOORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, TUTTAVIA IN ESTERNA PERMANGONO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. PER TRAFFICO INTENSO FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SULLA COLOMBO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. SULL’A1 FIRENZEATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA ATTIGLIANO E ORTE IN ENTRAMBI I SENSI. SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI CHIUSA LA GALLERIA QUARTO GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE ALCUNI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI A CURA DI ASTRAL SPA. DA ...