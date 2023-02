Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2023 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)8 FEBBRAIOORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAVEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DAL RACCORDO, TROVIAMO CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E CASILINA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO CI SONO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. FILE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SULLA COLOMBO TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. SULL’A1 FIRENZE-PER LAVORI IN CORSO ATTIVO UNO SCAMBIO DI CARREGGIATA TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE. RACCOMANDIAMO PRUDENZA. IN PROVINCIA DI VITERBO SULLA NEPESINA SI SONO FORMATE CODE NEI DUE SENSI DI ...