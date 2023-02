Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)8 FEBBRAIOORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAVEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DAL RACCORDO, INIZIA A FARSI PIU’ INTENSA LA CIRCONE SULL’INTERO ANELLO, TROVIAMO CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E CASILINA. IN ITERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SI SONO FORMATE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SULL’A1 FIRENZE-PER LAVORI IN CORSO ATTIVO UNO SCAMBIO DI CARREGGIATA TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE. RACCOMANDIAMO PRUDENZA. SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA A CURA DI ASTRAL ...