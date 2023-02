Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2023 ore 15 | 30

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)8 FEBBRAIOORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANON MOLTE LE SEGNANI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE DEL POMERIGGIO, LA CIRCONE VIENE INDICATA NEL COMPLESSO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE, AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA GLI SVINCOLI PONTINA E TUSCOLANA. SONO IN CORSO DEBOLI NEVICATE SULLA SR 509 DI FORCA D’ACERO, SULLA SR666 DI SORA E SULLA SR627 DELLA VANDRA. ATTIVI MEZZI INVERNALI A CURA DI ASTRALSPA. INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA, PERTANTO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, NELLE ORE SERALI, IL SERVIZIO E’INTERROTTO ...

