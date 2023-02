Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)8 FEBBRAIOORE 12.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI, SIAMO TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, AL MOMENTO NON CI SONO RICADUTE SULLA VIABILITA’ IN DIREZIONERIENTRIAMO APER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE SULLA TANGENZIALE EST, DA NOMENTANA A CORSO FRANCIA, IN DIREZIONE DELL’OLIMPICO CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO FERROVIARIO PROSEGUONO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE SULLA LINEA PISA-I TRENI ALTA VELOCITA’, INTERCITY E REGIONALI SUBISCONO VARIAZIONI DI ORARIO, LIMITAZIONI DI PERCORSO E SOSTITUZIONI CON BUS NEI WEEKEND DI FEBBRAIO CHE VANNO DAL 10 AL 12 E DAL 17 AL 19 E NEL PENULTIMO E ...