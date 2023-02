Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)8 FEBBRAIOORE 11.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, SULLA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE CODE DA NOMENTANA A CORSO FRANCIA, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA, RIMOSSO IL VEICOLO IN PANNE CODE RESIDUE TRA LAURENTINA E POMEZIA, VERSOSULL’AUTOSTRADA FIRENZE-, RALLENTAMENTI PER LAVORI IN CORSO TRA ORTE E ATTIGLIANO, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE, SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA INFINE, UN INVITO ALAL PRUDENZA NELLA GUIDA PER LE BASSE TEMPERATURE E IL VENTO FORTE CHE POTREBBE PORTARE NEVE SU STRADA RICORDIAMO CHE SONO ATTIVI I MEZZI INVERNALI DI ASTRAL SPA, SULLE STRADE RICADENTI NEI TERRITORI DEL VITERBESE, REATINO E DEL FRUSINATE, IN QUEST’ULTIMO CASO SONO ...