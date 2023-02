Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)8 FEBBRAIOORE 07:20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SULLA RETE VIARIA REGIONALE PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DICODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI CASAL DEL MARMO E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E A24 SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI IN INTERNA, TRA LE USCITE SALARIA E TIBURTINA, A SEGUIRE CODE DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIA CODE A TRATTI SULLA-FIUMICNO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA VERSO IL CENTRO DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST E IN USCITA, DA TOR CERVARA AL RACCRDO ANULARE CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA CODE PER LAVORI, IN DIREZIONE ...