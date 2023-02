Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

8 FEBBRAIO
ORE 07:20
TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO NELLE PRIME ORE DEL MATTINO NELLO SPECIFICO: CODE SUL RACCORDO ANULARE DIIN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO SULLE CONSOLARI RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA CASSIA TRA LA STORTA E IL RACCRDO, NEI DUE SENSI DI MARCIA LA FLAMINIA E LA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI TUTTO VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO IN ...