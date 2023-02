Via Novelli | le ‘sliding doors’ dell’omicidio | “Patelli non uccise per legittima difesa | ecco perché”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Bergamo. “Sliding doors”, letteralmente “porte scorrevoli”. Il titolo di un film di successo è diventato una locuzione di uso comune, volta a indicare quel momento che può cambiare imprevedibilmente le sorti di una storia. Il presidente della Corte d’assise del Tribunale di Bergamo, Giovanni Petillo, utilizza quest’espressione per ricostruire e motivare la sentenza che lo scorso 18 novembre ha condannato a 21 anni di carcere Alessandro, il ventenne giardiniere a processo per l’omicidio del 34enne Maouan Tayari, ucciso a coltellate l’8 agosto del 2021 in viadavanti alla moglie e alle figlie di 12 e 2 anni. La Corte si rifà in primis alle considerazioni del dottor Matteo Marchesi, consulente della procura: “Le ferite riscontrate sul corpo di Tayari – si legge – furono causate da uno strumento tagliente e ben affilato (un coltello a ...