Vestiti Sanremo 2023 | le pagelle ai look | Mattarella impeccabile 10 | Amadeus accecante 5 | Ferragni strategica 7 | 5 tutti i voti

Leggi su corriere

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La prima serata della «Fashion Week», come è stata ribattezzata la kermesse canora per l’importanza assunta dalle scelte di abiti e relativi stilisti, come per gli Oscar o i Grammy, da parte dei cantanti, si è aperta alla presenza del Presidente della Repubblicae della figlia Laura che hanno dato ufficialità alla serata