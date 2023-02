Vertice Macron-Scholz-Zelensky E Meloni non c' è

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il capo dell’Eliseo e il cancelliere tedesco portano il presidente ucraino a Parigi prima di Bruxelles, dove domani parlerà ai 27, chiederà i jet e non li otterrà. Così Francia e Germania recuperano il gap con Londra, prima tappa del leader di Kiev che ottiene missili britannici a lunga gittata. La premier italiana dovrà accontentarsi di un bilaterale a margine del Consiglio europeo

Nel pomeriggio l'udienza a Buckingham Palace da re Carlo III e in serata la partenza per Parigi dove incontrerà il presidente francese insieme al cancelliere tedesco Scholz.

Capi di stato e governo riuniti a Bruxelles in un Vertice straordinario che tratterà anche la necessità di rafforzare la competitività europea in risposta all'Ira americana ...Bruxelles, 8 feb. (askanews) - Sarà Volodymyr Zelensky il protagonista del Consiglio europeo straordinario in programma giovedì a Bruxelles.