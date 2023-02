Vertice Macron-Scholz-Zelensky E Meloni non c' è

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il capo dell’Eliseo e il cancelliere tedesco portano il presidente ucraino a Parigi prima di Bruxelles, dove domani parlerà ai 27, chiederà i jet e non li otterrà. Così Francia e Germania recuperano il gap con Londra, prima tappa del leader di Kiev che ottiene missili britannici a lunga gittata. La premier italiana dovrà accontentarsi di un bilaterale a margine del Consiglio europeo

I due leader sono decollati alle 8.30 dalla base aerea di Villacoublay, dopo che ieri sera all'Eliseo si è svolto iltrae Zelensky, alla presenza anche del cancelliere tedesco Olaf ......direttamente il presidente francese Emmanuelche ieri sera ha organizzato una riunione a Parigi, coinvolgendo anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz . Nel merito dei temi toccati dal,...

La guerra in Ucraina giunge al 351esimo giorno. Volodymyr Zelensky è arrivato a Bruxelles, dove incontrerà in un bilaterale la premier Giorgia Meloni a margine del Consiglio europeo.