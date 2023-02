Verona-Salernitana | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Si affrontano due squadre ancora in lotta per la salvezza, per cui sarà vietato sbagliare.si giocherà lunedì 13 febbraio alle ore 18.30 presso lo stadio Bentegodi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I gialloblù stanno cercando di accorciare il più possibile lo svantaggio di quattro punti che la separano dal quart’ultimo posto. Nelle ultime cinque partite ci sono riusciti in parte avendo collezionato due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I granata hanno quattro punti di vantaggio sugli scaligeri, ma adesso la classifica comincia un po’ a preoccupare. Nelle ultime cinque partite sono arrivate quattro sconfitte e una vittoria. Sarà fondamentale conquistare punti pesanti contro le dirette ...