Ventuno suggerimenti golosi per l’imminente festa degli innamorati

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Anche quest’anno il giorno più atteso (speriamo!) da ogni coppia dista per arrivare. Tra chi si cimenta in mazzi di fiori galattici e giganti scatole di cioccolatini, c’è sempre una buona parte di appassionati della tavola che sfruttano il 14 febbraio come scusa per provare menu inediti, pairing d’eccezione, nuove aperture e hotel romantici. La nostra selezione di proposte è piuttosto varia e speriamo possa accontentare più palati… e più gusti! Rivington Restaurant Partiamo da un’apertura più che recente, all’interno dell’hotel Hyatt Centric in zona Stazione Centrale. Un vero e proprio American restaurant con una proposta che mescola crostacei e carne alla griglia, ostriche e speghettoni all’italiana fino ai classici e abbondanti hamburger. Musica jazz, luci soffuse e una carta cocktail di abbinamento alla cena che merita un passaggio. L’esperienza San ...