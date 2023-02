Ventiduesima giornata Serie A 2022 2023 | le designazioni arbitrali

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per lain programma tra venerdì 10 e lunedì 13 febbraio.: GLI ARBITRI DESIGNATI MILAN-TORINO: venerdì 10/02 h. 20.45 Arbitro: Ayroldi Assistenti: Lo Cicero-Scarpa M Iv uomo: Volpi Var: Chiffi Avar: Prontera EMPOLI-SPEZIA: sabato 11/02 h. 15.00 Arbitro: Giua Assistenti: Alassio-Colarossi Iv uomo: Gariglio Var: Di Paolo Avar: Paterna LECCE-ROMA: sabato 11/02 h. 18.00 Arbitro: Aureliano Assistenti: Vecchi-Perotti Iv uomo: Sacchi Var: Guida Avar: ...

ROMA - Attraverso una nota ufficiale sul sito dell' AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per ladi Serie A. Orsato dirigerà Lazio - Atalanta , mentre Juventus - Fiorentina sarà diretta da Fabbri . L'anticipo del venerdì, Milan - Torino , è affidata ad Ayroldi , c'è ...Indice Consigli difesa Consigli centrocampo Consigli attacco Top 11Serie A 2022/2023 Il modulo scelto é, come sempre, il 3 - 4 - 3. Il numero uno suggerito per la 'Top 11' di ...

Di seguito le designazioni arbitrali della ventiduesima giornata di Serie A, con Milan –... Si disputeranno oggi le gare di ritorno dei Quarti di finale di Coppa Italia ...