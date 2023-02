Venezia Vs Spal | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Sfida salvezza tra due squadre appaiate al terzultimo posto in classifica.Vssi giocherà sabato 11 febbraio 2023 alle ore 14 presso lo stadio Sant’Elena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I lagunari navigano nei bassi fondi della classifica e una salvezza tutta da conquistare. Servirà una mezza impresa e ribaltare l’andamento delle ultime cinque partite nelle quali hanno ottenuto due sconfitte, due pareggi una vittoria. Stesso discorso anche per i ferraresi che occupano la stessa posizione di classifica dei prossimi avversari. Saranno fondamentali le prossime due sfide per capire le chanches di salvezza. Nelle ultime cinque partite la vittoria è arrivata solo una volta. LE ...