Vedete questo cartello? LeBron James nella storia della Nba

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)è leggenda. Ha superato Kareem Abdul-Jabbar come marcatore più prolificodell'Nba, battendo un record detenuto da 39 anni. La stella dei Los Angeles Lakers, che sta disputando la sua ventesima stagione nell'Nba, ha conquistato 38.390 punti superando i 38.387 di Abdul-Jabbar, dopo aver messo a segno un tiro a 10.9 secondi dalla fine del terzo quartosfida contro gli Oklahoma City Thunder. Emozionato, dopo la partita, il 38enne ha detto: "Stasera mi sono sentito come se fossi seduto in cima all'arena quando il tiro è andato a segno. Il boatofolla... Non so se riuscirò a provare di nuovo quella sensazione, a meno che non sia una finale vinta". "Probabilmente posso contare sulle mani quante volte ho pianto in 20 anni - ha aggiunto - sia per la ...