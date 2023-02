Valerio Scanu contro Blanco | “Vergogna”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Non solo Brividi con Mahmood:torna sul palco del Festival di Sanremo per presentare anche il nuovo singolo in radio. Si intitola L’Isola Delle Rose ed è stato accompagnato da una scenografia con tante rose a fare da corredo, scenografia cheha preso a calci dopo aver riscontrato problemi di audio; è stato fischiato. Il gesto non poteva che tenere banco sui social. Un pessimo esempio per le nuove generazioni per molte, un gesto programmato per altri. Sembra che al termine dell’esibizione, fosse già previsto chedistruggesse i fiori ma ciò che non era in programma era sicuramente il non cantare per metà canzone a causa di problemi di audio. Tra i tanti messaggi sui social, che condannano fermamente il gesto di, anche quello di. Da ...

Dopo lo show sul palco del Festival di Sanremo 2023, Blanco è finito nell'occhio del ciclone: contro di lui anche Valerio Scanu.