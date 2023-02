Valditara | “Lo Stato difenderà gli insegnanti aggrediti a scuola”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Visto il “recente, allarmante aumento degli episodi di violenza nei confronti deglie del personale scolastico all’interno degli istituti”, il ministero dell’Istruzione e del Merito “richiederà all’Avvocatura generale dellodi rappresentare nei giudizi civili e penali i docenti e i lavoratori della” di fronte a casi di questo tipo: una circolare emanata dal ministro Giuseppee inviata oggi a tutte le scuole mira a far sentire ai docenti la vicinanza delle istituzioni. “Sarò sempre dalla parte degli. La nostra priorità è riportare responsabilità, serenità e rispetto nelle scuole”, le parole dell’esponente dell’esecutivo Meloni. I dirigenti scolastici vengono invitati a segnalare tempestivamente al competente Ufficio Scolastico ...

