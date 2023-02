Valditara | “I professori vittime di violenze saranno difesi dall’Avvocatura di Stato” La circolare

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il ministro dell’Istruzione e del meritosi schiera senza se e senza ma dalla parte degli insegnanti. “Per tutelare la dignità di docenti e lavoratori della scuola, logarantirà loro una rappresentanza in sede civile e penale”. Una decisione contenuta in unainviata oggi a tutte le scuole. I docenti e il personale scolasticodi violenzadello. Violenza ai prof, ladi: Li difenderà l’avvocatura diI casi anche soltanto in questi ultimi tempi sono stati troppi e troppo gravi. All’insegnante presa a pallini con una pistola all’Itis Viola Marchesini di Rovigo si è aggiunto un professore di Modena, aggredito ...