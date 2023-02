Usa | Biden chiede riforma polizia | ' quello che è successo a Tyre succede troppo spesso'

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Washington, 8 feb. (Adnkronos) - "So che la maggior parte dei poliziotti sono persone brave, oneste e d'onore. Rischiano ogni giorno la vita, mache èa Memphis". Così Joenel discorso sullo stato dell'Unione, pronunciato la notte scorsa al Congresso, ha ribadito la necessità di unadellaper arginare gli episodi di eccessiva violenza contro gli afroamericani, riferendosi al caso diNichols, ucciso di botte all'inizio di gennaio da cinque agenti. Il presidente si è poi rivolto ai genitori di Nichols, che erano tra gli invitati di Jill, che hanno ricevuto una standing ovation da parte di deputati e senatori. "Immaginate di ...

Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire e l'omologo tedesco Robert Habeck sono negliinoltre per chiedere "trasparenza" all'amministrazione di Joe, in modo da scongiurare una ...8.45 Zelensky ringraziaper "sostegno" Il presidente ucraino Zelensky ringrazia il presidenteper le "forti parole" a sostegno dell'Ucraina pronunciate nel discorso sullo stato dell'Unione."Il nostro obiettivo comune è la vittoria",ha twittato Zelensky. La Russia, invece, ha chiesto ...

Usa, Biden tiene il discorso sullo stato dell'Unione: ad applaudirlo c'è anche Bono TGCOM

Usa: i sondaggi bocciano Biden, per il 62% non ha fatto molto Agenzia ANSA

Usa, Joe Biden di nuovo in corsa nel 2024 Per 6 elettori su 10 la risposta è «no grazie» - Il sondaggio Open

Usa: i sondaggi bocciano Biden, per il 62% non ha fatto molto Giornale di Brescia

I problemi riscontrati dagli Stati Uniti a causa dei flussi migratori al confine con il Messico non finiranno fino a che il Congresso non ...Tuttavia, il sentiment è mutato e gli indici stanno chiudendo in rosso dopo le parole schiette di Biden nel discorso sull’Unione contro la Cina: la rivalità è ai massimi livelli e i mercati fiutano le ...