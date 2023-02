Uomini e Donne | anticipazioni 8 febbraio 2023 | le esterne di Federico e Nicole | ultime news su Alessandro e Pamela oggi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Dopo un’intera puntata incentrata su Riccardo Guarnieri, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre maschile, e Gloria, tra alti e bassi. E screenshot portati in studio, a dimostrazione che la dama si fida poco di Riccardo,torna, il dating show più amato e seguito di sempre. La padrona di casa, Maria De Filippi, lascerà spazio ai tronisti, a un passo dalla scelta, e a, che è lì in studio da poche settimane? E cosa succederà tra i protagonisti del trono over? Ecco ledi, mercoledì 8. View this post on Instagram A post shared by...