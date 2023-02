UNAHOTELS Reggio Emilia | Andrea Cinciarini oltre quota 1500 rimbalzi in Serie A

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Dopo quella di Brindisi, anche la trasferta di Pesaro si è rivelata infelice per la, squadra che, nella diciottesima giornata dellaA UnipolSai 2022/23, ha incassato la seconda sconfitta consecutiva fuori casa perdendo 85-74 alla Vitrifrigo Arena contro la Carpegna Prosciutto. I biancorossi, al momento ultimi in graduatoria con dieci punti e un record di cinque vinte e tredici perse, hanno provato a contendere la vittoria ai marchigiani fino all’ultimo quarto quando, con un parziale di 28-19, i padroni di casa hanno progressivamente preso il largo spegnendo l’ardore e le ambizioni di vittoria di Senglin (19 punti), Olisevicius (10 punti) e. Costui, autore di 13 punti e 6 assist in 31 minuti sul parquet, si è potuto quantomeno consolare ...

EMILIA - UNDER 17 ECCELLENZAEMILIA - NIPPON EXPRESS FIDENZA 59 - 96: Bacchelli 6, Bonaretti 5, Beltrami 7, Lusetti L. 11, Mainini 8, Emokhare 2, Fornasiero 2, Lavacchielli 5, Lusetti F. 4, Abreu 6, ...EMILIA - Grande risposta del pubblico per il "Derby della via Emilia' in programma domenica alle ore 18.00 al PalaBigi tra laEmilia e la Virtus Segafredo Bologna. Nella giornata odierna sono stati infatti esauriti i biglietti dei settori Parterre e Tribuna Est e Ovest. Restano in totale circa 400 biglietti ...

Pallacanestro Reggiana comunica di aver sottoscritto un accordo fino al termine della stagione 2022/2023 con l'atleta statunitense Marcus Lee. Pivot ...