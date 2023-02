Unabomber | test del Dna su dieci reperti | 11 gli indagati Ci sono un nuovo nome e un episodio sconosciuto finora

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il giudice per le indagini preliminari di Trieste, Luigi Dainotti, ha fissato per il prossimo 13 marzo l’udienza con cui affiderà a un esperto l’analisi del Dna suidel famigerato, il misterioso individuo che dal 1994 al 2006 ha disseminato il Nordest di ordigni esplosivi. In questo mododiventati di pubblico dominio i nomi di tutti gli undici, che potranno farsi assistere da un avvocato e da un proprio consulente, per controllare la regolarità degli accertamenti scientifici. Si tratta di due personaggi già noti, i fratelli Elvo e Galliano Zornitta, il primo dei quali è stato a lungo il principale sospettato, anche se poi è stato scagionato. C’è poi un, entrato a sorpresa e solo negli ultimi due mesi nell’inchiesta, un cagliaritano che vive in ...

