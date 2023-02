“Un famigerato razzista” Rula Jebreal vomita odio su Salvini

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nuova scontro a distanza trae il mondo del centrodestra. A finire nel mirino della giornalista è in particolare Matteo, per le sue dichiarazioni su Paola Egonu e la partecipazione a Sanremo 2023: “Spero Egonu non faccia un monologo sul razzismo, perché in Italia non c'è”. Le parole del leader della Lega non sono andate giù al volto noto della televisione, che nel 2020 partecipò come ospite al Festival della canzone italiana, che l'ha attaccato su Twitter: “Sono parole di un, che ha reso l'Italia un paese… Leader di un partito che ha candidato Luca Traini, il nazista che sparò a 6 persone di colore, lo stesso colore di pelle di Egonu". Già ieriera intervenuta in merito alle polemiche sulla Costituzione ...