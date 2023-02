“Un bel viaggio” | testo e significato del brano per Sanremo degli Articolo 31

Leggi su zon

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Approdano sul palco di2023, gli31, famoso duo che fa parte dei pionieri della musica rap in Italia.– Un belSecondo quanto riporta Tv Sorrisi e Canzoni, J-Ax e Dj Jad con la loro “Un bel” parlano dell’inevitabilità del diventare grandi, nel bene e nel male. Il ritornello narra infatti: «Non volevamo crescere, ma è successo tutto a un tratto, e fai tutte le cose che giuravi non avresti fatto». Ma la canzone è anche la storia di come i due hanno litigato («Abbiamo scritto il manuale su come trasformare il socio in un rivale») e poi si sono riappacificati.31Un beldi A. Aleotti – L. P. Aleotti – F. Abbate – V. Perrini – A. Colangelo – W. Perrini – D. SilvestriEd. Abramo Allione Ed. ...