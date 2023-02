Un bel viaggio | il significato della canzone degli Articolo 31 per Sanremo 2023

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Al Festival di, gli31, assoluti debuttanti nella kermesse, presentano unasmaccatamente e apertamente autobiografica. Ildi Un belriassume, in poche strofe dirette e prive di pudore, la parabola umana e professionale di un rapporto che da semplice viscerale amicizia si è trasformato in collaborazione lavorativa travagliata, per poi implodere in anni di silenzi, piccole ripicche (alcune di esse menzionate nel testo) fino ad arrivare all’aperto rancore; ma adesso pare giunto il momento di sotterrare l’ascia di guerra, ci dicono Alessandro Aleotti e Luca Vito Perrini, e di dare inizio a una nuova fase più matura e consapevole,carriera evita. Le strofe di questo breve racconto di vita ...

Nella canzone parlano di cosa significhi diventare grandi, ma anche della loro lite e ...... la scaletta della seconda serata di Sanremo 2023 è la seguente: Will " Stupido Modà " Lasciami Sethu " Cause perse Articolo 31 " UnLazza " Cenere Giorgia " Parole dette male Colapesce e ...

Il Festival di Sanremo 2023 andrà in onda dal 7 febbraio 2022 all'11 febbraio 2023, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. La kermesse sarà condotta per il quarto anno consecutivo da Amadeus