Ultime Notizie – Ucraina-Russia | Zelensky oggi a Londra | ultime news sulla guerra

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Visita a sorpresadel presidente ucraino, Volodymyr, in Gran Bretagna, dove incontrerà le truppe che vengono addestrate nel paese e il premier Rishi Sunak a Downing Street. Perè la prima visita nel Regno Unito dall’inizio dell’invasione. Il presidente ucraino terrà un discorso ai Comuni, quindi proseguirà per Bruxelles. “La visita del presidentenel Regno Unito è una testimonianza del coraggio, della determinazione e della lotta del suo paese e una testimonianza dell’amicizia indissolubile tra i nostri due paesi”, si legge in una nota diramata da Sunak. “Dal 2014, il Regno Unito ha fornito un addestramento vitale alle forze ucraine, consentendo loro di difendere il proprio paese, proteggere la propria sovranità e combattere per il proprio territorio”, si legge ancora nella nota, dove ...

