Ultime Notizie – Sanremo 2023 | dopo ‘performance’ di Blanco Tapiro d’oro ad Amadeus

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il pubblico di Striscia aveva sollevato qualche dubbio sulla veridicità della sceneggiata didi ieri sera al Festival di. I fiori già preparati sul palco, il video del suo singolo in cui dà calci alle rose, i (molti) precedenti di sedie spaccate ai concerti. Masapeva o no? L’inviato Valerio Staffelli, per scoprirlo, si è catapultato aper chiedergli conto e consegnargli ildi Striscia, il secondo della carriera per il direttore artistico del Festival. “Nella sua esibizione, alla fine,doveva dare un calcio alle rose: c’era un motivo legato al testo della canzone, che evidentemente presupponeva un gesto di rabbia finale. E che lui avrebbe spiegato al termine dell’esibizione”, spiega. Che ...