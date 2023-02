Ultime Notizie – Sanremo 2023 | Anna Oxa | “Mio brano non compreso da analfabeti funzionali”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Un opuscolo sugliaccompagnato da un testo di solidarietà verso chi non ha capito ilin gara a. E la notizia che a poche ore dalla pubblicazione ilè il sesto più trasmesso dalle radio dei quattordici già svelati dal festival. Dal profilo Oxarte, il team diOxa reagisce così al quattordicesimo posto ricevuto nella classifica della prima serata con il voto dei giornalisti accreditati. “La società Oxarte – si legge nell’ironico testo che accompagna la foto-opuscolo sugli– è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del‘Sali (Canto dell’anima)’. Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito È quella settimana dell anno:... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito È quella settimana dell anno:... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...

Covid, le news. Ecdc: alta circolazione virus, rafforzare misure preventive Sky Tg24

Conferenza stampa Sanremo 2023 oggi, Amadeus: «Le critiche di Salvini Basta che non guardi» Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia. Zelensky: "Grazie Gb per aiuto". Domani bilaterale con Meloni. LIVE Sky Tg24

Soldati russi in una buca al fronte: drone sgancia un ordigno ma loro non scappano perché congelati Corriere TV

Ucraina ultime notizie. Zelensky a Londra, domani bilaterale con Meloni a margine del Consiglio Ue Il Sole 24 ORE

Il prossimo 12 e 13 febbraio la Regione Lazio è chiamata alle urne per eleggere il nuovo presidente e il consiglio regionale. Tra i candidati a sostegno di Alessio D'Amato, nelle liste ...I Campionati Mondiali di biathlon 2023 si sono aperti a Oberhof con la staffetta mista, che ha visto il trionfo in rimonta della Norvegia davanti all’Italia e alla Francia. Ai piedi del podio in quart ...