Ultime Notizie Roma del 08-02-2023 ore 17 | 10

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Torniamo sul terremoto in Turchia e Siria continua a salire il bilancio delle vittime che ora è di oltre 11mila morti dopo che il presidente turco erdogan ha durante la visita nella zona più colpita dal sisma ha detto che i morti accertati sono quasi 9 mila e ho aggiunto che si contano anche 50000 feriti quasi 6500 kg difficilis tutti il nostro obiettivo è realizzare entro un anno per azione di costruzione massiccia di alloggi nelle 10 province proprio come abbiamo fatto in altre dove abbiamo su didattica dichiarato ancora il presidente turco abbiamo mobilitato tutti i nostri mezzi Spero che daremo un sostegno certo le nostre famiglie non si hanno intantodell’italiano disperso non abbiamo neanche oggi non Gesù Angelo Zen Anche perché la città dove era è distrutta e ...