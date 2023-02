Ultime Notizie Roma del 08-02-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)dailynews radiogiornale va bene ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in continua a salire il numero delle vittime del sisma fra Turchia e Siria numeri destinati ancora a crescere per la messa e potrebbero essere state colpite 23 milioni di persone di cui 1400000 bambini tra le migliori di Sperti c’è anche l’italiano Angelo Zeni che la Farnesina Non è riuscito ancora a rintracciare si continua a scavare ieri si è più volte rinnovato Il miracolo dei sopravvissuti soprattutto bimbi da incredibile quella di una neonata trovata viva sotto le macerie ancora legata dal cordone ombelicale alla madre che ha perso la vita il presidente turco erdogan ha programmato 7 giorni di lutto nazionale il suolo dell’Anatolia si è spostato di almeno 3 m la scossa è stata avvertita fino in Groenlandia edizione del Festival di Sanremo ha vinto per la prima ...