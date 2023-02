Ultime Notizie – Juventus | le condizioni di Miretti | nessuna frattura

Leggi su informazioneriservata.eu

Il centrocampista della non ha riportato fratture nell'infortunio alla caviglia accusato ieri nel match vinto 3-0 sul campo della Salernitana. Stamattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il JMedical che "hanno escluso fratture". A renderlo noto il club bianconero in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Il 19enne piemontese inizierà l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica.