Ultime Notizie – Federdistribuzione | ‘Evitare impatto inflazione sui consumi’

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) “Nonostante un rallentamento dei prezzi dei beni energetici, il quadro economico rimane ancora caratterizzato dall’incertezza e da un elevato livello didi fondo, fattori questi che incidono sul potere d’acquisto degli italiani che da mesi stanno riducendo i consumi, in termini sia qualitativi che quantitativi”, Lo afferma Carlo Alberto Buttarelli, Direttore Ufficio Studi e Relazioni con la Filiera di, commentando i dati Istat relativi alle vendite al dettaglio del mese di dicembre che segnano un incremento tendenziale a valore del +3,4% cui tuttavia corrisponde un calo a volume del -4,4%. “In particolare – sottolinea- da mesi registriamo una frenata significativa dei volumi di vendita nel comparto alimentare, che a dicembre è stata del -6,6% rispetto ad un anno prima. Un trend negativo che sta già mettendo in ...

Il prersidente ucraina incontrerà il primo ministro Rishi Sunak e le truppe ucraine addestrate nel Paese. E ha ringraziato il presidente statuintense ...Covid, ricoveri in calo: -12,6% nell’ultima settimana. Continua la discesa costante dell’epidemia. Nelle terapie intensive -28,6% di pazienti, nessuno in età ...