Uk | ambientalista a processo nomina la crisi climatica e viene condannato per oltraggio alla corte Attivisti | “Bavaglio alla verità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Una foto con unnero attornobocca e la scritta ‘Imprisoned’, imprigionato. È questo il post su Instagram con cui il movimento contro laJust Stop Oil ha annunciato la condanna a otto settimane di detenzione per David Nixon, 36 anni. L’attivista, che ha aderitocampagna Insulate Britain, è stato processato per disturbo della quiete pubblica, a causa di un blocco stradale. Il giudice Silas Read lo ha però accusato anche diper aver menzionato in aula la, come motivazione del suo gesto. Prima dell’udienza, aveva vietato a tutti e quattro manifestanti al banco degli imputati di parlare di povertà ...