UFFICIALE – Zaniolo al Galatasaray | la Roma lo liquida in tre righe! Guadagno Inter

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)ora è anche ufficialmente un nuovo giocatore del. Lail suo passaggio in Turchia con un brevissimo comunicato, che rende anche automatico l’incasso per l’. VA VIA – Questo lo (striminzito) comunicato con cui laannuncia la cessione del trequartista classe ’99: “L’AScomunica di aver raggiunto un accordo con ilper il trasferimento di Nicolò. L’attaccante passa alla squadra turca a titolo definitivo.è arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, collezionando 128 partite e 24 gol con la maglia giallorossa”. Per l’, come già segnalato nel pomeriggio, entra il 15% ossia poco più di due milioni (vedi ...

ROMA -al Galatasaray, adesso è. Il club turco ha infatti depositato il contratto in lega e sul sito della federazione turca è stato già inserito nella lista dei giocatori utilizzabili ...Un affare che vede anche l'Inter interessata , vista la percentuale per la rivendita inserita nella trattativa che portò in nerazzurro Nainggolan e in giallorosso un giovanissimo. La Rosea ...

Alcuni non hanno ancora fatto l’asta e hanno Zaniolo in rosa: il centrocampista rientra quindi ufficialmente tra i giocatori andati all’estero, molte leghe hanno un regolamento diverso per questo tipo ...Nicolò Zaniolo è un nuovo calciatore del Galatasaray. Alla Roma 16 milioni più 11 di bonus, il calciatore firma fino al 2027.