UFFICIALE – Domenico Tedesco è il nuovo CT del Belgio

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)è ilallenatore del. Dopo il deludente ultimo Mondiale in Qatar e l’esonero di Roberto Martínez, la Nazionale rossonera ha deciso di affidare la panchina al tecnico teutonico di origini calabresi. Come riportato sui profili social dei Diavoli Rossi,ha firmato un contratto fino al 2024. L’ex allenatore dello Schalke 04 avrà l’arduo compito di creare unciclo per una squadra che per via dell’età, perderà diversi calciatori importanti. L’obiettivo sarà quello di qualificarsi ai prossimi Europei per poi ritagliarsi un ruolo da protagonisti.è ilCT del: una grande opportunità per il tecnico di origini italiane Una carriera da allenatore per niente da sottovalutare quella ...