La rincorsa è iniziata, l'asticella è fissata: adesso tocca agli atleti riuscire a superarla! Il Meeting d'Italia2023 , ideato dall'indimenticabile Alessandro Talotti , è stato ufficialmente presentato nella splendida cornice del Salone del Popolo del Municipio di Udine. Alla presenza di ...2023 andrà in scena un'autentica parata di stelle dello sport italiano e internazionale. All'evento di salto in alto, in programma giovedì 9 febbraio, al palaIndoor Bernes di ...

UdinJump Development, tutto pronto per la gara Il Friuli

UdinJump Development 2023 Udine20 2020

Giovedì la quinta edizione di UdinJump Development - Sportmediaset Sport Mediaset

UdinJump Development Comune di Udine

Un poker d'assi per UdinJump Development Il Friuli

La rincorsa è iniziata, l’asticella è fissata: adesso tocca agli atleti riuscire a superarla! Il Meeting d’Italia UdinJump Development 2023, ideato dall’indimenticabile Alessandro Talotti, è stato uff ...Sale l’attesa per la quinta edizione di UdinJump Development, il Meeting d’Italia di salto in alto, ideato dall’indimenticabile scomparso Alessandro Talotti, grande atleta scomparso a soli 40 anni e c ...