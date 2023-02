Udienza Generale 8 febbraio | appelli di Papa Francesco per Siria e Turchia

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L’dell’8è dedicata al viaggio apostolico appena conclusosi.ricorda i giorni in Africa dal 31 gennaio al 5scorsi e ripercorre alcune tappe del pellegrinaggio. Nell’appello del Santo Padre un nuovo messaggio contro le guerre nel mondo e una preghiera di consolazione per i popoli dellae dellacolpite da un recente e tragico terremoto.dedica l’di mercoledì 82023 al suo ultimo viaggio apostolico. Il Santo Padre ha visitato la Repubblica Democratica del Congo e il Sud Sudan e in queste terre, afflitte da guerre, carestie e drammi, ha vissuto momenti forti e toccanti ...